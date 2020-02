Il Fenerbahce si riconferma campione vincendo per il secondo anno consecutivo la Coppa di Turchia! In una finale spettacolare sono la classe di De Colo e la sostanza del nostro Gigi Datome a consegnare il trofeo ai gialloblu, ai cugini del Darussafaka non è bastata la grandissima prova di Hamilton per completare un percorso straordinario.

DARUSSAFAKA – FENERBAHCE BEKO 71-74

A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO