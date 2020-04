Deni Avdija si arruola nell’esercito israeliano

Deni Avdija, giovane promessa del basket israelino ed ala del Maccabi, si è arruolato, stamane, nell’esercito del proprio paese; a riportare la notizia è stata la stessa squadra di Tel Aviv. Il talentuoso giocatore israeliano ha deciso di approfittare della sosta di campionato ed EuroLega per svolgere il servizio di leva obbligatorio per i ragazzi in Israele. Il giocatore voleva già unirsi alle forze armate l’estate scorsa; ma gli impegni con la nazionale U-20 del proprio paese, con cui ricordiamo ha vinto l’oro continentale, hanno rimandato tale impegno. “Sono felice e orgoglioso di arruolarmi nel IDF come previsto da ogni cittadino alla mia età. Come sul campo, anche in questa missione farò tutto quello che mi toglie” queste le dichiarazioni del ragazzo riportate sul sito del Maccabi Tel Aviv.