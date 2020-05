Dennis Schröder diventerà proprietario del Löwen Braunschweig

Dennis Schröder ha iniziato la sua carriera nel Löwen Braunschweig, città dov’è nato, prima di volare nella NBA. Ora che è un affermato giocatore della Lega americana con sette stagioni alle spalle tra Hawks e Thunder, ha pensato di aumentare le sue quote all’interno del club (già ne faceva parte in minoranza) e dal prossimo 1 luglio sarà il nuovo proprietario del club tedesco con il 100% delle quote.

Braunschweig ha concluso questa stagione di Bundesliga BBL al 11° posto, ma ha deciso di non giocare il torneo che assegnerà lo scudetto (ripescato Francoforte).