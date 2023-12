Derthona Basket: date e orari del play-in contro il Galatasaray in BCL

By

Una sfida dal grande fascino attende la Bertram Derthona nei Play-In di BCL, che daranno l’accesso al Round of 16 della competizione. L’avversario, il Galatasaray Istanbul, è un Club glorioso in Turchia e in Europa e rappresenta un avversario di grande livello.

Nella giornata di oggi, BCL ha annunciato le date e gli orari delle sfide del Play-In, che si svolge al meglio delle tre partite: la prima gara è in programma al PalaEnergica Paolo Ferraris – in casa della Bertram meglio classificata nel proprio raggruppamento nella prima fase – mercoledì 3 gennaio alle ore 20.30. La serie si sposterà poi a Istanbul, con l’incontro che si svolgerà martedì 9 gennaio alle ore 18. L’eventuale bella, qualora necessaria, sarà disputata nuovamente a Casale Monferrato mercoledì 17 gennaio alle ore 20.30.

La Società comunicherà successivamente le date e le modalità di acquisto per assistere alla prima gara del Play-In.

