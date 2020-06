DiBartolomeo s’infortuna in allenamento, stagione finita

John DiBartolomeo si è procurato la lesione parziale del tendine d’Achille durante l’allenamento e salterà il resto della stagione. Probabile, inoltre, che dovrà stare fuori per parte della prossima annata, se si decide di operare.

Il capitano del Maccabi Tel Aviv si era rotto il piede a fine 2019, quindi la sua sfortunatissima annata si conclude nel peggiore dei modi. Inoltre, DiBartolomeo non ha contratto per la prossima stagione e sarà quindi sul mercato appena sarà terminato il campionato in Israele.

Per lui 7.8 punti nelle poche gare di Eurolega disputate, tirando con ottime percentuali (54-47-95)