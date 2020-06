Dieci club di Eurolega sulla vicenda Panathinaikos: “Vogliamo che resti”. Ma condannano Giannakopoulos

Alla luce delle recenti dichiarazioni effettuate dal Sig. Dimitris Giannakopoulos, dieci club di EuroLeague con licenza desiderano esprimere quanto segue:

Tutti i dieci club, con nessuna eccezione, hanno creduto nel progetto collettivo di Euroleague Basketball e continuano a crederci.

I club restano uniti e forti nel loro insieme, avendo ottenuto successo proprio grazie a questa unità.

La positiva evoluzione dell’EuroLeague nei 20 anni trascorsi, e soprattutto nell’ultimo decennio, ha solo rafforzato questa convinzione e la determinazione del gruppo di continuare a costruire su questo successo al fine di portare il basket europeo ad un livello ancora più alto. Questa crescita è stata impressionante per penetrazione, consapevolezza e seguito ottenuti da EuroLeague presso gli appassionati, ma anche rispetto alla parte economica del prodotto. Questo ha attirato all’interno dell’ecosistema EuroLeague numerosi partner che vedono in questa proprietà lo strumento perfetto per generale un’ulteriore crescita per le loro organizzazioni.

Fin dal 2000, i club di EuroLeague con licenza hanno stabilito i più alti standard di integrità. Questo include gli aspetti finanziari, regolamentari, di trasparenza, disciplinari e di arbitraggio, per menzionare solamente quelli che sono stati messi in dubbio. Questi standard possono essere paragonati solo a quelli delle migliori organizzazioni sportive del mondo.

L’EuroLeague, in base a tutte le proiezioni e analisi, continua a godere di un immenso potenziale di crescita futura. I club rimangono totalmente determinati a continuare a effettuare tutti i passi necessari per portare il basket europeo professionistico ad un livello ancora superiore, offrendo ad una base di appassionati sempre crescente una competizione del più alto livello qualitativo possibile.

Tutti i club hanno espresso il fermo desiderio che il Panathinaikos Atene continui a percorrere il suo cammino insieme all’EuroLeague, perché il club è stato parte integrante di questo percorso negli ultimi 19 anni. Tuttavia, le ripetute gravi e infondate dichiarazioni diffamatorie rese dal Sig.Giannakopoulos non saranno tollerate. I club ricorreranno ad ogni azione ritenuta necessaria per proteggere la reputazione e l’integrità delle loro proprietà individuali e collettive, e per assicurare che il club adempi in pieno ad ogni obbligo per il quale si è impegnato come membro del gruppo.

Firmato da: Anadolu Efes Istanbul, AX Armani Exchange Milano, CSKA Mosca, FC Barcelona, Fenerbahce Beko Istanbul, KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos Pireo, Real Madrid e Zalgiris Kaunas.