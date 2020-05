Diego Flaccadori: “In futuro tornerei in Italia, ma ora mi godo l’Eurolega”

Diego Flaccadori è stato ospite in una Q&A in diretta Instagram sulla community “Schiaccio E Non Faccio Fatica”. Queste le sue dichiarazioni.

IL LOCKDOWN: «Qui a Monaco sembra vada tutto bene per la grande organizzazione degli

ospedali. La fortuna è che sei hai un sintomo, il giorno dopo ti fanno il tampone».

LA CARRIERA: «Quando ho avuto l’opportunità di venire in Germania ho preso la palla al balzo

e non ci ho pensato un secondo. Sono contento della scelta che ho fatto, sto facendo l’Eurolega che

è il punto più alto in Europa».

L’NBA: «È un sogno. È un sogno difficilissimo da realizzare. Ci sono giocatori incredibili, noti le

differenze con l’Eurolega. Devi lavorare tanto ogni giorno. Io cerco di impegnarmi per fare sempre

meglio».

MELLI: «Ha fatto un percorso secondo me perfetto. Da Milano è venuto in Germania e ha fatto

stagioni incredibili, poi al Fenerbache ha fatto la differenza. Il passo avanti era l’NBA. Vedremo

per me il futuro cosa mi riserverà».

IL QUINTETTO IDEALE: «Play Steve Nash, sarò scontato ma dico Michael Jordan come

guardia, LeBron James come ala piccola, come ala grande Karl Malone e infine centro Bill Russell».

LA SERIE TV “THE LAST DANCE”: «È una serie incredibile. Quella squadra era incredibile, ha

vinto sei anelli. Tutti noi giocatori guardiamo video di pallacanestro, questa serie ha tantissime

immagini inedite, è pazzesca. Tutti vedono Michael Jordan come il leader, questa serie lo presenta

in una chiave inedita, un giocatore grintoso durante gli allenamenti contro coach e compagni.

Quello forse era il modo per portare tutti a un livello successivo».

IL FUTURO: «Tornerei in Italia volentieri ma non in questo momento. Fra qualche anno. Mi vedo

come coach a fine carriera ma non con ragazzi più grandi di 13 anni. Vorrei allenare nel

minibasket, ai ragazzi più giovani puoi dire qualunque cosa, si rendono conto che lo fai per farli

migliorare».

