Il coach del CSKA Mosca, Dimitris Itoudis, è risultato positivo al coronavirus, mentre i suoi familiari sono fortunatamente negativi.

Itoudis è isolato a casa ma non ha dovuto ricorrere al ricovero in ospedale e per fortuna è asintomatico e sta bene. Ha salto i primi giorni di preparazione e raggiungerà la squadra più avanti.