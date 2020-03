Dimitris Itoudis vicino alla panchina della Slovenia?

Un paio di giorni fa la Federazione slovena di pallacanestro (Košarkarska zveza Slovenije) ha riportato la notizia riguardo un colloquio con Dimitris Itoudis, che sembrerebbe molto vicino alla panchina della nazionale slovena.

Matej Erjavec, presidente della federazione, ha svelato che c’è “un chiaro interesse da ambo i lati” per quanto riguarda una collaborazione professionale, che potrebbe portare Itoudis a dettare schemi, ritmi e tattiche di gioco dei “ragazzi d’oro” della Slovenia. Erjavec ha però anche messo in chiaro che ci sono ancora dei punti da chiarire prima di poter prendere una decisione definitiva in merito.

Il greco Itoudis ha iniziato la sua carriera da allenatore come vice del KK Zagreb in Croazia nel 1992 per poi passare al PAOK Salonicco, al Banvit Bandirma fino ad approdare al CSKA Mosca – squadra che allena dalla stagione 2014/15. Con la squadra russa ha vinto l’Eurolega nel 2016 e nel 2019, diventando così uno degli allenatori più qualificati nel panorama europeo.