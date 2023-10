Dinamo Sassari, la FIBA respinge il ricorso: confermata la vittoria di Szczecin

By

La Dinamo Sassari comunica ufficialmente che la BCL, dopo aver esaminato i fatti, ha deciso di respingere nella serata odierna il ricorso della società biancoblù, firmato dal capitano entro 15 minuti dalla fine del match.

Due in sintesi le motivazioni, l’aver “rimediato” all’errore del primo tempo dove si sono giocati 21 minuti al posto di 20, facendo ripartire il 3° quarto da 9 minuti. La seconda in quanto non si trattava di un momento cruciale della partita.

Resta omologato il risultato di 93-85 in favore dello Szczecin.

Uff stampa Dinamo Sassari