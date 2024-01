Dinamo Sassari, le parole di Gombauld e Bucchi in vista del Play-In di Champions League

La Dinamo affronta il primo atto del Play-In di BCL affrontando in trasferta Cholet, secondo classificato del girone C. La squadra di Bucchi prova a giocarsi le proprie carte per cercare di conquistare un posto nelle TOP 16, dove troverebbe Malaga, Strasburgo e la vincente dell’altro Play-In tra Paok e Tofas.

Sassari vive un momento difficile per la situazione in campionato, deteriorata dalle sconfitte con Reggio e Venezia ma è pronta a vendere cara la pelle contro una squadra che ha fatto molto meglio in Coppa che nella LNB francese. Cholet ha il vantaggio di essersi potuta preparare una settimana intera, avendo giocato l’ultimo turno mercoledì scorso, vincendo nettamente contro Le Mans.

GOMBAULD

“Partita difficile, una bella sfida, Cholet è una squadra che ha talento, gioca un buon basket e in casa sono forti. Non sarà facile, noi abbiamo il dovere di dare il massimo, di riuscire a fare meglio rispetto alle ultime uscite. Dobbiamo allenarci duramente, riuscire a dare tutto, io sto meglio, ho avuto influenza, cerco di dare il mio contributo ai compagni”.

GIOCATORE CHIAVE

In assoluto TJ CAMPBELL è quello che comanda, passa tutto per le sue mani, sono capaci di giocare a 80 possessi come di camminare. Lui è il fulcro di tutto e decide il ritmo, 2 volte in 6 partite in doppia cifra per assist.

LE CERTEZZE

SALAUN, 18 anni, alcuni dicono possa anche essere più forte del fenomeno Risacher, califfo totale, difensivamente è quello da fermare, sa fare un po’ tutto, crea ed è uno dei terminali offensivi. AYAYI è un grande atleta, tanta quantità, sul perimetro è una delle frecce all’arco dei transalpini. HRUBAN è uno specialista tiratore, molto affidabile.

IL PIU’ IN FORMA

NZEKWESI è un toro, duro, tosto, quadrato, ma il giocatore in grande condizione è SAKO, 210 cm, atleta, l’approccio contro Gombauld sarà fondamentale.

L’IMPREVEDIBILE

RANDALL è un talento incredibile e può fare strisce pazzesche, non va messo in partita perché può fare qualunque cosa ed essere determinante.

STATISTICHE

14.0 rimbalzi offensivi di media, 20 assist, hanno un buon equilibrio perse – recuperi, Saluan è nettamente il miglior tiratore, Ayayi ha il 42% da 3 punti, ma è Randall lo spartiacque, mentre Hruban è uno specialista.

COACH PIERO BUCCHI

“Andiamo a giocarci il Play In, affrontiamo una buona squadra come Cholet, un team solido che ha delle individualità molto buone ma noi abbiamo voglia di invertire la rotta dell’ultimo periodo. Vogliamo avere un approccio migliore mantenendo solidità per tutta la partita. Abbiamo parlato tra di noi, dobbiamo cercare di avere più continuità e un’aggressività spalmata nel corso dei quaranta minuti”.

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna