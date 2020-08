Obradovic in NBA? No.

Così la pensa Ekpe Udoh, MVP con il Fenerbahce nel 2017, e ora protagonista del campionato cinese.

“Zeljko Obradovic è il miglior allenatore che abbia mai avuto, il numero 1. Non credo gli piaccia l’idea di provare ad allenare in NBA. In America non potrebbe controllare tutto come fa in Europa. Credo anche abbia deciso giustamente di rimanere in Europa, vedendo il suo palmarés.”