Elijah Bryant ha rifiutato i Bucks, resta al Maccabi Tel Aviv

I Milwaukee Bucks sono tra le squadre che hanno un po’ deluso da questa sessione di mercato, anche se la firma più importante è solo quella che deve ancora arrivare. Quella del rinnovo fino al 2026 al super massimo di Giannis Antetokounmpo.

Dopo la trade saltata per colpa di Bogdanovic, i Bucks avevano guardato in EuroLega ed erano pronti a portare in NBA Elijah Bryant, guardia del Maccabi Tel Aviv.

Terzo anno in Israele – il primo l’ha fatto a Eilat – sta tenendo medie in EuroLega 10.2 punti, 4.1 rimbalzi e 1.2 rubate con un pazzesco 47% da 3.