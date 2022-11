Ergin Ataman: “Ad oggi, Virtus Bologna superiore all’Olimpia Milano. Può lottare per i Playoffs, ma non è da Final Four”

By

Ergin Ataman ha parlato in conferenza stampa post Anadolu Efes Istanbul – Virtus Bologna:

“Grande atmosfera e grande pubblico qui a Bologna. La Virtus è una buonissima squadra e sono felice della vittoria.”

Su Polonara:

“Achille ora sta giocando meglio. Ha sofferto un pò i nostri schemi all’inizio e il tiro da 3 che non gli entrava con regolarità. Ora va meglio e sono sicuro che con il ritorno di Shane Larkin lui giocherà molto meglio con il nostro ritmo molto più alto.”

Su Larkin:

“Sta molto meglio, credo debutterà con prossima settimana, al massimo fra 2 settimane.”

Sul paragone Virtus-Olimpia:

“Ad oggi, la Virtus Bologna è una squadra migliore dell’Olimpia Milano, poi la stagione è lunghissima. Possono lottare per i Playoffs, ma non credo siano da Final Four. Il motivo? La loro stella è Milos Teodosic, ha 36 anni. Ha degli alti e dei bassi, oggi ad esempio ha giocato benissimo il primo tempo e malissimo il secondo.”

Su Sergio Scariolo:

“Non ha bisogno di nessuna presentazione. Un vincente nato, basta vedere l’ultimo EuroBasket.”