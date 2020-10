Ergin Ataman: “EuroLeague così non è giusto! Perché a Kaunas pubblico e a noi no?”

Ergin Ataman contro EuroLeague.

Il Coach turco non ha preso bene la presenza del pubblico a Kaunas, per la partita di EuroLeague tra Zalgiris Kaunas e Anadolu Efes Istanbul. Alla Zalgirio Arena erano presenti 5000 spettatori.

“E’ una situazione profondamente ingiusta. Perché dobbiamo giocare a Kaunas con 5000 spettatori mentre il nostro governo non permette spettatori in Turchia? Già è stato ingiusto cancellare la scorsa stagione, anche questa corrente non mi sembra corretta giocata così.”