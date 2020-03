Errore arbitrale nel terzo quarto, Fenerbahçe costretto a rigiocare la partita di campionato

La partita del campionato turco tra Fenerbahçe ed Afyon Belediye verrà rigiocata.

È questa l’incredibile decisione della Federbasket turca che, per un errore arbitrale accorso nel terzo quarto, farà rigiocare la partita finita 64-62 per i ragazzi di coach Obradovic. Vittoria inutile, che ovviamente non conta per la classifica: il Fener è terzo, dietro a Pınar ed Efes, insidiato da dietro dal Galatasaray e Tofaş Bursa.

L’errore è consistito nel dare una rimessa al Fenerbahçe successiva al fallo tecnico fischiato a Hrovat: il possesso spettava al Afyon Belediye che quindi ha fatto immediatamente ricorso ed è stato accolto.

Il Fenerbahçe in quel possesso ha segnato e, essendo la partita finita di soli due punti, il giudice sportivo ha decretato che l’errore è stato fondamentale al fine del risultato. Nei prossimi giorni verrà deciso quando sarà rigiocata la partita.