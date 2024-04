[ESCLUSIVA] Jerian Grant: “Ettore Messina brava persona, ma con Ataman le guardie hanno più libertà. Panathinaikos deve vincere l’EuroLega”

Intervista esclusiva a Jerian Grant, playmaker del Panathinaikos Atene, uno dei migliori difensori di questa EuroLega ed ex Olimpia Milano.

Famiglia che ha il basket nel sangue, la famiglia Grant. Tuo padre Harvey, giocatore NBA, suo fratello gemello Horace campione NBA e i tuoi fratelli Jerai e Jerami. Jerai gioca a Cipro e Jerian gioca per i Blazers. Che rapporto hai con loro e quanto è importante per te la tua famiglia?

“Significa tutto, la famiglia è tutto per me. Sono il motivo per cui mi sono appassionato al basket e il motivo per cui gioco oggi.”

Ripercorrendo la tua carriera, soprattutto quella NBA, ci sono rimpianti? Ricordo che eri un prospetto molto importante uscito dal Notre Dame College ma poi dopo qualche anno in NBA hai deciso di giocarti la carta dell’Europa.

“È stata una bellissima esperienza poter giocare 4/5 anni nella NBA. Non molte persone hanno avuto la possibilità di farlo. Ovviamente potevo affrontare alcune cose in modo diverso, potevo avere una carriera di maggior successo in NBA… ma è stato fantastico anche così.”

Ora il Panathinaikos. Come valuti finora questa stagione?

“Molto buona. In questo momento siamo secondi in EuroLeague, stiamo migliorando giorno dopo giorno e ci piace molto come stiamo giocando ora.”

Com’è il tuo rapporto con Coach Ataman? Sei stato uno dei primi acquisti estivi, fortemente desiderato.

“Va tutto bene! Lui ci dice cosa fare e cerchiamo di farlo.”

Com’è giocare ad OAKA e il tuo rapporto con i fan?

“È fantastico, uno dei migliori ambienti in cui abbia mai giocato… sono molto felice di essere qui.”

Questo Panathinaikos ha come unico obiettivo quello di vincere l’EuroLeague in questa stagione?

“Di sicuro. L’obiettivo principale è conquistare l’EuroLeague. Questa è la cosa principale e su cui mi concentro.”

Parlando di te, Jerian Grant. Sei un eccellente playmaker e giocatore offensivo, ma soprattutto un super difensore. Ti piace essere riconosciuto come uno dei migliori difensori d’Europa?

“Assolutamente. In qualsiasi competizione, essere il migliore in qualcosa… è molto positivo.”

L’avversario più duro affrontato.

“Ci sono delle guardie fantastiche in EuroLeague… penso a giocatori come Shane Larkin e Mike James che sono due dei giocatori più difficili da marcare in assoluto.”

Parlare delle tue precedenti esperienze. Cosa non ha funzionato all’Olimpia Milano?

“Era il mio primo anno in EuroLeague… sai poi in questi casi, ovviamente non è facile giocare per Coach Messina… ma è una brava persona.”

Che differenze ci sono tra due allenatori come Ettore Messina ed Ergin Ataman?

“C’è differenza. C’è più libertà con Coach Ataman… Penso che questo abbia aiutato me e molte delle sue guardie a giocare bene.”

Ultima domanda. Dove ti vedi nel prossimo futuro? Ancora al PAO?

“Vediamo, ma spero di si.”

English Version of Jerian Grant’s interview.