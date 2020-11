[ESCLUSIVA] Patricio Garino: “Luis Scola? Una leggenda, un robot. Kaunas vive di pallacanestro, è incredibile”

Intervista esclusiva con Patricio Garino, ala argentina dello Zalgiris Kaunas in procinto di tornare dopo un terribile infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori per oltre un anno. Garino ha parlato di Argentina, dei suoi compagni di nazionale (da Ginobili a Scola passando per Campazzo), dell’esperienza americana tra NCAA ed NBA e molto altro.

Basket, Calcio e nuoto. Fino all’età di 16 anni hai praticato questi 3 sport. Perché poi la scelta col basket?

“Perché era scarso a calcio! (ride ndr). Come tutti gli argentini, adoro il calcio ma era scarso e troppo alto.”

Quanto è stato importante per te e per la tua carriera il percorso in NCAA?

“Molto importante. Sono stati 4 anni meravigliosi per me che mi hanno portato più vicino al mio sogno, giocare nell’NBA. La NCAA è stata un passo avanti verso il mondo americano della NBA e allo stesso tempo avere una laurea in un’università molto prestigiosa negli Stati Uniti è stato qualcosa di molto prezioso per me, sapendo che ho un piano B nella mia vita se il basket non fosse stata la mia vita… sono stati 4 anni meravigliosi.”

Tornando indietro, rifaresti le stesse scelte?

“Si, certamente. La NCAA è un’esperienza unica… poter studiare e giocare a basket allo stesso tempo è eccezionale. La vita lì è come un film americano… sono anche migliorato molto come giocatore… fisicamente e mentalmente. Non guadagni per giocare, cosa che avrei potuto fare di più se fossi venuto direttamente in Europa… ma non me ne pento. I soldi che ho oggi vanno bene… 3 o 4 anni non fanno la differenza.”

L’occasione NBA. San Antonio Spurs, il training camp camp con i tuoi compagni Manu Ginobili e Nico Laprovittola. Che esperienza è stata? Cosa e chi ti ha colpito di più di quella squadra?

“Un’esperienza unica, un sogno che non avrei mai immaginato di vivere in vita mia… giocare con Manu (Ginobili) nella NBA… con tutte le stelle…Tony Parker, Coach Popovich… Tim Duncan che si era ritirato dal basket l’anno precedente ma era ancora lì… e anche con il mio amico Nico Laprovittola. Il mio piano era quello di giocare in Europa … ma poi è arrivata l’offerta dagli Spurs di Popovich con il quale ho giocato in un’amichevole tra Argentina e Stati Uniti a Las Vegas. Lì ha visto me e Laprovittola e io ovviamente senza dubbio gli ho detto di sì… perché era unico. Manu per noi non è solo un giocatore di basket, è uno degli sportivi più importanti di sempre… vivere con lui è stato incredibile. Quello che mi ha colpito di più degli Spurs è stato Kawhi Leonard. Una macchina, un robot! Come si allena, come gioca… difendere su di lui è quasi impossibile… e anche la sua personalità è molto particolare.”

Poi la G-League con gli Austin Spurs dove hai fatto una grande stagione, che ti è valsa la chiamata in NBA nuovamente con gli Orlando Magic.

“Esatto, era il percorso che speravo di avere. Sapevo all’inizio del training camp con i San Antonio Spurs che le possibilità di essere confermato erano molto basse… e che dovevo assolutamente provare ad andare in G-League. Ho avuto questa esperienza, che è stata molto positiva per me. Ho imparato molto di più con l’allenamento individuale, il sistema americano… che non è come l’NBA ma è anche questo molto competitivo. Non mi aspettavo il passaggio agli Orlando Magic… è stata una sorpresa. Il mio agente mi ha detto nell’ultima partita della G-League che i Magic volevano che facessi parte della squadra per finire la stagione con loro. È stata una ricompensa, per la grande stagione di G-League.”

Successivamente, Pablo Prigioni ti ha chiamato al Baskonia. Lì hai fatto benissimo, sino al terribile infortunio che ti ha bloccato per più di un anno.

“Con Baskonia è stata un’esperienza piena di emozioni. La mia prima esperienza da professionista dopo la G-League… è stato un grande cambiamento dopo 2 anni di High School, 4 anni di College e l’anno in G-League… quasi 7 anni negli Stati Uniti … per poi tornare al sistema FIBA. É stato sicuramente un cambiamento importante. Mi ci è voluto del tempo per adattarmi, ma poi mi sono sentito più a mio agio e la verità è che mi sentivo molto bene, fino all’ultimo infortunio. Dopo il Mondiale in Cina e l’inizio della stagione mi sentivo molto bene … con molta fiducia in EuroLega e nell’ACB. Adesso sono fermo da un anno senza giocare… aspettando pazientemente ma con tanta voglia di tornare.”

Oggi come stai?

“Molto bene grazie! Ho dovuto subire un altro intervento un mese e mezzo al menisco e alla cartilagine. Sono già nell’ultima tappa del processo riabilitativo… quasi pronto per ricominciare e tornare in campo.. un pò ansioso ma molto contento.”

NBA, EuroLeague. L’eterno dibattito. Cosa preferisci e cosa hanno per te in comune e di differenza queste due competizioni?

“Mi piacciono tutte e 2. Come giocatore ti dico l’EuroLega… perché è una lega più dinamica, fisica e “seria”. Ogni partita è una finale… l’atmosfera sui campi è incredibile come ad esempio in Turchia, Spagna, Grecia, Lituania… non ci sono ambienti come questi nella NBA. Ovviamente il livello economico della NBA è molto più importante. Lo spettacolo, la “libidine” degli aerei privati​​, degli hotel a 5 stelle… la vita è molto migliore per il giocatore, si prendono cura di te molto di più… Ma adoro entrambi i contesti. Vorrei tornare in NBA per continuare a vivere questa esperienza… ma l’Europa è ad un livello molto alto. In Europa vivi con molta più adrenalina. Personalmente mi piace scoprire culture diverse.”

Il compagno di nazionale di Patricio Garino in nazionale, Gabriel Deck ha affermato di non vedere la NBA perché non gli piace..

“Onestamente non mi piace nemmeno a me guardare le partite della NBA.. sono troppo lunghe. Guardare le partite sul divano di casa e giocare sono due cose completamente diverse..”

L’Argentina. Che rappresenta vestire questa camiseta?

“Tutto. Da bambino sognavo di più di giocare per la nazionale che in NBA o in Europa. Sono sempre stato nelle giovanili da quando avevo 14 anni… l’Argentina è la sensazione di rappresentare le tue famiglie, i tuoi amici…in ogni torneo… e farlo con la prima squadra è un onore incredibile. Abbiamo creato un gruppo di fratelli, di amici… giocando a basket e divertendoci sempre moltissimo. La verità è che mi piace stare in nazionale più di una stagione in Europa, perché siamo tutti ragazzi che giocano insieme o contro da quando eravamo piccoli… abbiamo creato un’intesa impressionante. Quello che abbiamo fatto in Cina era qualcosa di impensabile… ci divertiamo molto come ti ho già detto e vogliamo continuare a mostrare cosa possiamo fare come gruppo.”

Il momento o la partita che ricordi con più emozione / felicità?

“Tante… in Cina sono state tantissime le emozioni. La Semifinale con la Francia e i Quarti di Finale contro la Serbia. O anche contro il Brasile a Rio 2016… due straordinari supplementari.. da follia! La partita contro gli Stati Uniti dove si ritiravano Manu Ginobili e Chapu Nocioni… molto emozionante. La finale contro la Spagna in Cina e la finale di Copa America contro gli Stati Uniti … partite molto importanti anche se abbiamo perso.”

Ora ti faccio alcuni nomi e mi dici cosa ti viene in mente appena li ascolti o come li descriveresti.

Iniziamo con Manu Ginobili.

“Un’icona, non solo del basket argentino ma mondiale. Un hall of famer… come giocatore e come persona. Ha una famiglia meravigliosa che ha un posto molto importante nel mio cuore.”

Luis Scola.

“Una leggenda, un robot. Un essere umano di un altro pianeta… che si gode il basket ogni giorno e che oggi ancora riesce ad essere il capocannoniere della Serie A in Italia… incredibile.”

Pablo Prigioni.

“Un amico, un mentore, un grande leader. Lo conoscevo fin da giovane in Nazionale e mi ha sempre accolto a braccia aperte per insegnarmi tanto, non solo a me ma anche a tantissimi altri giocatori. Unico nel modo in cui si prende cura del corpo, sull’educazione, sul cibo, sul lavoro in palestra… La sua famiglia ha un cuore molto importante.”

Facundo Campazzo.

“Un fratello per me. Per molti è la prossima leggenda del basket argentino. Tutti parlano di lui oggi, ma per me è un fratello. 14 anni giocando nella stessa città, in squadre diverse, cresciuto con lui in nazionale e con tutte le esperienze che abbiamo fatto come una famiglia.”

Ora Campazzo è pronto a sbarcare in NBA ai Denver Nuggets. Ha fatto bene per te?

“Assolutamente. È la sua carriera e il suo sogno. Penso che poteva andare anche prima, per diversi motivi però non è stato possibile. Oggi in Europa è uno dei primi 5 giocatori. Può fare molto bene anche in NBA. Come persona se lo merita, come giocatore gli servirà molto per continuare a crescere e mostrare quello che è… e fare lo stesso in Nazionale!”

Capitolo Kaunas. Tutti descrivono quella città, quella squadra, come un ambiente fantastico che vive di pallacanestro.

“Esatto! È del tutto corretto quello che hai detto.. come in Italia o in Argentina è il calcio, qui è il basket. Ogni persona per strada indossa una maglietta, un cappello o qualcosa di simile dello Zalgiris Kaunas. Tutti ti conoscono e vivono di basket qui. L’atmosfera è incredibile, anche se quest’anno non possiamo viverla al 100%. Ogni volta che ho giocato qui è sempre stato molto difficile.”

Martin Schiller. Che allenatore è? Lo vedi come un giusto erede di Jasikevicius?

“Due stili completamente diversi. La squadra sta andando bene in EuroLega, Martin è più americano nello stile. Sta cercando di mantenere la linea NBA, nel lavoro individuale e collettivo. La difesa continua ad essere la cosa fondamentale della squadra “.

Pronostici. Chi vincerà EuroLeague, ACB e NBA?

“In EuroLega non posso dire altro che Zalgiris. Non siamo tra i favoriti ma possiamo recitare un ruolo da sorpresa. Nella ACB, il Barcellona ha una rosa incredibile e non so il Real Madrid post-Facundo. In NBA dire ancora i Los Angeles Lakers.”

Ultima domanda. 2025. Dove sarà Patricio Garino?

“Non ne ho idea, ahahah. L’obiettivo è continuare a giocare in EuroLega e perché no in una squadra di primissimo livello.”

Versión en español de la entrevista.