[ESCLUSIVA] Vincent Poirier: “Siamo il Real Madrid, vogliamo sempre vincere. Wembanyama ha talento ed è in un sistema perfetto”

Abbiamo intervistato in esclusiva Vincent Poirier, big man del Real Madrid e grande protagonista di una squadra che sta dominando la stagione in ACB e in EuroLega.

Grazie per la disponibilità Vincent Poirier. Per prima cosa, come stai?

“Alla grande. Sto cercando di mantenermi in forma per la seconda parte della stagione.”

Come vedi in questo momento il Real Madrid, in che stato di forma e se pronto per il finale di stagione tra EuroLeague e ACB.

“Siamo in una buona forma, adesso siamo il bersaglio principale e lo sappiamo. Abbiamo vinto tante partite, abbiamo vissuto un momento eccezionale, siamo consapevoli che possono esserci anche momenti negativi ma è meglio perdere qualche partita ora che poi. Siamo molto fiduciosi, tutti noi continuiamo a lavorare duro. Non abbiamo nulla di cui spaventarci.”

Alcuni hanno criticato il fatto che forse il Real Madrid si è “spremuto” troppo nella prima parte di stagione per arrivare un pò stanco ora, tu che ne pensi?

“No no, non credo. Come ho detto abbiamo vissuto un bellissimo momento nella prima parte di stagione ma ora siamo concentrati, non siamo stanchi e siamo prontissimi per la parte finale di questa stagione. Dobbiamo vincere più partite possibili, soprattutto quelle davanti ai nostri tifosi che sappiamo possono darci una spinta in più e limitare il più possibile i momenti negativi”.

La scorsa stagione è arrivata una EuroLeague forse un pò a sorpresa, per come il Real Madrid arrivava stranamente da non favorito. Rispetto la scorsa stagione, il Real Madrid ha dominato sin qui la Regular Season e arriva alla parte decisiva da grande favorito. C’è forse una pressione maggiore o vivete con la stessa serenità nello spogliatoio?

“No, nessuna pressione! Ogni stagione iniziamo con lo stesso obiettivo, vincere. Prima dobbiamo raggiungere le Final Four, vincendo tutte le partite casalinghe. Pressione o no, penso che siamo sulla strada giusta”

Come valuti questa Virtus Bologna dove c’è anche il tuo compagno di nazionale Isaia Cordinier?

“Stanno facendo una grande stagione, partivano da sfavoriti in questa EuroLeague, nessuno puntava su di loro all’inizio. Isaia è una pedina importante della squadra e sta facendo bene. Sono felice per lui! Auguro loro il meglio per la seconda parte della stagione, ma non contro di noi!”

Tantissimo talento per la Francia, in particolare nel ruolo di Center. Tu, Mostaupha Fall, Mathias Lessort, Rudy Gobert. Vedi tutto questa concorrenza come uno stimolo?

“In questo momento sono completamente concentrato sul Real Madrid e per finire bene questa stagione. Ovviamente abbiamo molto talento, è una decisione dell’allenatore, non mia.”

Victor Wembanyama, il nuovo fenomeno del basket mondiale. Sarà il dominatore dei prossimi anni in NBA?

“È giovane, ha molto talento ed è in un sistema perfetto come quello dei San Antonio Spurs. Ha già mostrato grandi cose nella sua stagione da rookie. Deve continuare a lavorare, anche in Nazionale saremo felici di aiutare a sviluppare il suo talento, per quanto possibile.”