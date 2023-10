Esordio in Eurocup per Venezia, coach Spahija: “Dobbiamo imporre il nostro gioco in difesa e in attacco”

Dopo il successo all’esordio in campionato contro Tortona, l’Umana Reyer Venezia si prepara per il debutto in BKT Eurocup a casa dei London Lions. Mercoledì 4 ottobre alle 20.30 italiane il team orogranata giocherà per la prima volta nella storia una gara ufficiale a Londra. Si gioca alla Copper Box Arena, impianto da 7.500 spettatori situato al Queen Elizabeth Olympic Park utilizzato per le Olimpiadi disputate nella capitale inglese nel 2012.

I London Lions sono una realtà in crescita nel panorama europeo, per il secondo anno consecutivo partecipano all’Eurocup dopo aver raggiunto gli ottavi di finale nella passata edizione. Nella primavera del 2023 si sono inoltre laureati British Basketball League Champions.

Tarik Phillip, al secondo anno con i London Lions, è l’ex della sfida dopo aver saltato l’intera stagione 2022/23 a causa di un infortunio al ginocchio.

Dove vederla: diretta su Sky Sport e DAZN

Coach Neven Spahija

Giochiamo la prima partita di Eurocup contro una squadra mai affrontata nella storia della Reyer. I London Lions hanno un allenatore esperto che ha lavorato per tanti anni in NBA e giocatori con tanto talento individuale. Abbiamo visionato il loro gioco, sono una squadra che corre molto bene il campo e tira tanto da tre punti. Noi dobbiamo imporre il nostro gioco in difesa e in attacco, mettendo grande durezza in campo. Vogliamo fare un passo in avanti”.