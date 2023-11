Ettore Messina: “A volte mi viene voglia di fare come Mourinho e ricordare i 35 titoli vinti in carriera. Panchina contributo importante”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria sull’Efes: “E’ stata una vittoria importante, sono contento per la squadra, per i ragazzi che hanno dato tutto anche stasera, offrendo poi tanta qualità di gioco soprattutto nel quarto quarto e non era facile considerato che si trattava della terza partita in cinque giorni. Adesso cercheremo di continuare a lavorare e migliorare. Voglio ringraziare il club dei tifosi per il grande supporto che ci hanno dato stasera”.

Su Hall, Tonut e la panchina: “Chiaramente se riescono a darci questo tipo di contributo, aggiungo anche Alex Poythress, siamo una squadra diversa. Non dobbiamo illuderci che possa essere sempre così, ma dobbiamo fare in modo da avere più continuità anche in questo. Hall lo scorso anno da playmaker ha fatto fatica a fare tutto, ma questo Hall ovviamente ci rasserena soprattutto in attesa del rientro di Billy Baron. Tonut soprattutto in casa sta giocando bene, la sua EuroLeague è molto migliore di quella dell’anno passato, è di alto livello in queste gare. Poythress ci dà una presenza offensiva importante, non solo per i canestri, ma proprio la presenza. Oggi ha dato via due palloni importanti e messo Tonut nelle condizioni di tirare solo dagli angoli. E’ importante“.

Sulla situazione in generale: “Credo che il supporto del Sig. Armani sia la cosa più importante per la squadra, per i giocatori, non per l’esterno ma all’interno. I giocatori capiscono subito quando un allenatore non ha il totale supporto del club. Qui lo sentono. Ho letto tante cose, tanti commenti anonimi, non credo si debba rimescolare nel torbido. Ho chiesto al Sig. Armani se il modello organizzativo che abbiamo costruito cinque anni fa andava ancora bene. Ha risposto di sì e sono tornato a lavorare. Tutto qui. A volte mi viene la tentazione di fare come Mourinho e di fronte a certe situazioni ricordare il numero 35. Sono i titoli vinti in 30 anni di carriera. Qui una partita, una scelta, magari una stagione sembra debbano cancellare tutto e invece magari alla fine, anche in una stagione dura, può succedere come è successo l’anno scorso”.

