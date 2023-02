Ettore Messina: “Ci aggrappiamo alla difesa da tutta la stagione. Napier fondamentale, con lui anche Hall di nuovo decisivo”

By

Ettore Messina ha commentato così la vittoria dell’Olimpia Milano contro la Stella Rossa:

“Gran primo tempo, nel secondo invece eravamo un pò più stanchi anche perché ho deciso di tagliare le rotazioni. Forse per questo la Stella Rossa si è riavvicinata, ma sono molto felice. Ho voluto 3 ball-handler in campo sempre e questo ha inciso.”

Su Napier:

“Shabazz Napier non ha tirato bene ma ha giocato una partita solida e mi è piaciuto. 5 assist, 0 palle perse e non dimentichiamo che è qua da soli 5 giorni.”

Su Hall:

“Canestri molto importanti nei momenti decisivi. Tanta fiducia e responsabilità, grazie anche al lavoro prezioso di Shabazz Napier.”

Su Hines e Voigtmann:

“Ho finito le parole per Kyle, straordinario anche stasera. Johannes migliora di partita in partita, sono molto contento per lui.”

Sulla difesa:

“Ci aggrappiamo alla difesa da tutto l’anno. Siamo riusciti a fare questo con Shabazz, abituato ad un contesto differente come la NBA.”