Ettore Messina: “Ci sono saliti addosso, abbiamo fatto una partita povera. Per loro era una partita molto importante”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Barcellona: “Dopo un buon primo quarto, ci sono saliti addosso ed è stato così per tutta la sera. L’ingresso di Jan Vesely ha cambiato la partita. Noi non abbiamo fatto abbastanza in attacco e la difesa non ci ha sorretto. È stata una partita povera su ambedue le estremità del campo contro una squadra che ha giocato molto bene e ovviamente meritato di vincere. Credo che si sia difettato di pazienza. Per tutta la sera abbiamo forzato la ricerca della prima opzione invece di andare oltre. Per loro era una partita molto importante, lo era anche per noi ma loro giocavano in casa, erano un po’ più tesi. Ma gli abbiamo permesso di correre, di segnare canestri facili, prendere un vantaggio di 12-14 punti e giocare a quel punto più sciolti”.

Comunicato Olimpia Milano