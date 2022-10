Ettore Messina: “Complimenti ai ragazzi, Melli ci ha trascinato. Ci preoccupa molto l’infortunio a Shavon Shields”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Monaco:

“E’ stata una vittoria molto importante, avevamo tutte e due delle assenze, abbiamo perso giocatori a partita in corso, loro Othello Hunter e noi Shavon Shields. Credo che ci siamo adeguati bene nella difesa uno contro uno che inizialmente aveva concesso troppo. Billy Baron ha messo un grande canestro, ma siamo stati bravi a mettere la palla nelle sue mani. Non era facile vincere qui contro una buonissima squadra, ben organizzata, che gioca duro e cercava la prima vittoria quindi era determinata a fare bene, ha giocato con senso di urgenza. Devo dire che Nicolò Melli ad un certo punto, soprattutto dopo l’uscita di Shields (che ci preoccupa molto), ci ha trascinato, ci ha portato sulle sue spalle. Avevamo vinto a Belgrado in un’atmosfera molto particolare, dove è difficile vincere, qui siamo stati un po’ imprecisi in certe situazioni, ma devo fare i complimenti ai ragazzi per come sono stati capaci di riconcentrarsi e giocare con disciplina, sia in attacco che in difesa”.

Comunicato Olimpia Milano.