Ettore Messina: “Difficile commentare una partita come questa. Stagione senza continuità, mai avuto gli stessi 8 giocatori a guidare la squadra”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Villeurbanne: “Villeurbanne ha meritato di vincere. Per noi il momento cruciale in negativo è stato tra la fine del terzo quarto e l’inizio del quarto periodo, quando abbiamo dovuto sostituire alcuni giocatori e lì la gara è sfuggita al nostro controllo. E’ difficile commentare una partita come questa. Alla fine, nei minuti conclusivi, abbiamo anche giocato bene e abbiamo persino avuto il tiro per pareggiare. Era anche un buon tiro, quello di Maodo Lo, purtroppo non è andato. Questa è una stagione in cui non abbiamo mai avuto continuità, mai avuto gli stessi otto giocatori a guidare la squadra e di conseguenza i singoli non hanno mai avuto costanza di gioco e così la squadra ne ha sofferto. Questa è stata finora la storia di questa stagione”

Comunicato Olimpia Milano