Ettore Messina: “Grande reazione dopo domenica. Momenti di eccellente basket sia in attacco che in difesa”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Istanbul: “Devo complimentarmi con i miei giocatori, per come hanno combattuto. Ci sono stati anche momenti di eccellente basket sia in attacco che in difesa, ma quello che è importante è che abbiamo combattuto. Sempre. Per tutto l’anno ogni volta che siamo stati colpiti dagli infortuni o abbiamo perso una partita pesante come è successo domenica scorsa, i ragazzi hanno risposto. Sono contento per loro perché anche stasera, a dispetto delle assenze o di tutti i problemi, hanno dato tutto quello che avevano vincendo addirittura su un campo difficile contro una grande squadra. Per noi non cambia nulla. Continueremo a giocare partite dopo partita, ora ci prepariamo al Bayern, ma cercheremo di continuare a migliorare. Napier? E’ una persona eccellente e un grande giocatore. E’ ovvio che saremmo stati migliori con lui, ma quando si è fatto male Kevin Pangos ci aspettavamo che stesse fuori un paio di mesi e abbiamo pensato di tenere duro. Poi quando abbiamo avuto notizia che il recupero sarebbe durato più a lungo siamo andati sul mercato. Lui a quel punto era disponibile e l’abbiamo preso. Credo di averlo spiegato già tante volte”.