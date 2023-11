Ettore Messina: “Grazie a Luca Banchi per avermi accompagnato all’ingresso. Virtus brava a fare le cose semplici”

Coach Ettore Messina ha commentato la sconfitta dell’Olimpia Milano contro la Virtus Bologna:

“Grazie a Luca Banchi per il suo grande gesto. Mi ha aspettato ed è entrato insieme a me, un gesto di grande classe per stemperare gli animi.”

Sulla partita e Lundberg:

“Abbiamo sprecato ogni vantaggio creato. La Virtus ha fatto un super ultimo quarto eseguendo scelte semplici e ben fatte. Lundberg ha fatto un grande ultimo quarto. Tanto merito a lui, non ha giocato molto questa stagione e spesso non è entrato, tanto merito per come ha giocato questi ultimi 10 minuti.”

La chiave della sconfitta:

“Abbiamo perso troppe partite così nell’ultimo quarto, dovevamo difendere come i pazzi e invece non lo abbiamo fatto. Inoltre, troppo poco dalla panchina, solo 8 punti e tutti da Hines.”

Sul mismatch Voigtmann – Belinelli:

“Sfruttato in attacco ma Johannes soffriva troppo in difesa.”