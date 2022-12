Ettore Messina: “Limitati nelle guardie e vincere senza guardie che si esprimano a questo livello è impossibile. Importante difendere la posizione in campionato”

Ettore Messina ha commentato il post partita di Baskonia-Olimpia Milano:

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Vitoria: “Baskonia ovviamente ha meritato di vincere. Sono partiti bene, hanno preso un vantaggio fin dal primo quarto, hanno guidato tutta la partita. Noi siamo rientrati due, tre volte, ma eravamo limitati nelle guardie e vincere senza guardie che si esprimano a questo livello è impossibile. Naz Mitrou-Long, che è un rookie finora aveva giocato tutte eccellenti partite, ma stasera ha incontrato il classico rookie wall, ma sono sicuro che imparerà la lezione e tornerà a giocare subito ad alto livello. Abbiamo commesso qualche errore difensivo, abbiamo costruito abbastanza buoni tiri ma le percentuali sono state ancora troppo basse. Non ci resta che lavorare, andare in palestra, tentare di migliorare. Finora abbiamo retto nel campionato italiano dove ovviamente il livello è diverso. Non siamo neppure fortunati perché abbiamo perso subito Luwawu-Cabarrot e speriamo non sia nulla di serio, non dovrebbe esserlo, ma sono episodi che incidono sul morale”.