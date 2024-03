Ettore Messina: “Lo Žalgiris ha vinto meritatamente. Approccio non adeguato al secondo tempo in una partita così importante”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la sconfitta di Kaunas: “Lo Zalgiris ha vinto meritatamente giocando un gran secondo tempo quello in cui la nostra difesa non è stata quella che sarebbe servita per imporsi in un campo come questo. In più troppe prestazioni a livello individuale non sono state sufficienti. Le loro guardie, Evans e Sumner, hanno attaccato le nostre dal palleggio e ci hanno costretto a ruotare ma in modo poco efficace. A questo aggiungiamo che siamo stati in grado di catturare appena due rimbalzi d’attacco. Credo che l’inizio del terzo quarto sia stato la fotografia della nostra partita: abbiamo perso tre palloni consecutivi e non siamo riusciti a prevenire i loro rimbalzi offensivi. Da quel momento non siamo più riusciti a dettare il ritmo. Le grandi squadre impongono la loro difesa e poi in attacco cercano il match-up più favorevole per attaccarlo. L’abbiamo fatto abbastanza nel primo tempo ma non siamo stati capaci di farlo per nulla nel secondo al contrario di quello che hanno fatto loro. In una partita così importante l’approccio al secondo tempo non è stato adeguato”.