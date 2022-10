Ettore Messina: “Noi senza playmaker, difesa di Hall decisiva”

Ettore Messina ha commentato così la vittoria dell’Olimpia Milano, alla prima stagionale assoluta in EuroLega.

“E’ stato un grande successo per noi, qui non è mai facile soprattutto a inizio stagione. Abbiamo cominciato la partita molto male, sia a noi che a loro mancavano alcuni giocatori importanti, il nostro attacco è molto lontano da un livello accettabile, Kevin Pangos, il nostro playmaker, è lontano dal suo standard dopo essere stato fermo tre settimane e in pratica aver saltato la preseason, ma la difesa ci ha tenuto in partita. Averli tenuti a 18 punti nel seconod tempo è significativo di quanto questi ragazzi si impegnino e siano dedicati alla squadra. Tonut ci ha dato tanto nel corso della gara e non è scontato per un giocatore che in questa competizione è un esordiente. Il fatto che lui e un altro nuovo giocatore, Billy Baron, abbiano dato tanto è molto incoraggiante perché di solito serve tempo per capire come inserirsi e cosa serva ad una squadra. Adesso ci concentriamo sul lavoro e speriamo di avere presto qualche altro giocatore. Ma è stata una vittoria importante, contro una squadra per la quale ho il massimo rispetto”.

Su cosa è cambiato dopo il primo quarto – “Un paio di palle rubate, qualche buona difesa, un paio di rimbalzi e poi abbiamo attaccato più velocemente, mosso di più la palla e creato tiri migliori. Questo tipo di partite cambiano quando, pur sbagliando in attacco, resti in partita con la difesa. E’ quello che è successo stasera. Nel primo quarto non è successo e siamo stati terribili. Per questo dico che l’apporto di Baron e Tonut è stato decisivo”.

L’ultimo minuto – “In certe situazioni il massimo che puoi fare è mettere la palla nelle mani giuste. L’ha fatto TJ Parker con De Colo per tanti possessi, e qui devo dire che la difesa di Devon Hall nel secondo tempo è stata determinante nel tenerlo senza canestri dal campo e appena due punti, e l’ho fatto io alla fine con Baron, che stasera ha sempre tirato con grande fiducia, e poi con Pangos. E’ importante che Pangos abbia avuto la fiducia e l’abilità di prendere e segnare quella tripla dopo una gara difficile. Dice molto del suo carattere. Noi eravamo senza due playmaker, Naz Mitrou-Long e Baldasso, Pangos è appena rientrato e per lunghi tratti tutta la regia è stata sulle spalle di Hall. Anche per questo è stato fondamentale il suo lavoro difensivo”.

Comunicato Olimpia Milano.