Ettore Messina: “Non facile per noi, sapevamo già del risultato ad Istanbul. Ci siamo preparati per i Playoffs del campionato”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita con il Maccabi: “Non è stata una partita facile per noi. Dopo pochi minuti abbiamo visto che la Stella Rossa a Istanbul non era in partita e la nostra gara è diventata irrilevante. Abbiamo usato la partita per dare minuti a Ricci che veniva da un infortunio, a Bortolani, il nostro ragazzo più giovane, e in generale per prepararci per i playoff del campionato italiano che sono molti importanti. Faccio i complimenti al Maccabi, che è stato in zona playoff/play-in tutto l’anno, e gli auguro il meglio per il futuro della stagione”.

Comunicato Olimpia Milano