Ettore Messina: “Olimpia Milano, che vittoria di prestigio a Madrid! Tutti hanno dato qualcosa di più”

Ettore Messina commenta così la vittoria dell’Olimpia Milano a Madrid

“Abbiamo grande rispetto per il Real Madrid e sapevamo che sarebbero stati aggressivi. Entrambe le squadre mancavano di giocatori importanti, ma penso che i miei giocatori abbiano tutti dato qualcosa in più. Abbiamo tenuto a rimbalzo, abbiamo resistito e questo ci ha dato fiducia. Siamo contenti perché come club non avevamo mai vinto qui, o una volta tanti anni fa. E’ stata una grande vittoria e ora dobbiamo recuperare le energie. Siamo un po’ corti nelle rotazioni, ci mancano un paio di elementi e ci aspettano partite importanti. I miei giocatori meritano di rilassarsi e godersela, noi allenatori rivedremo il filmato. Finora abbiamo giocato una buona EuroLeague. Abbiamo perso almeno un paio di partite in casa che pensavamo di vincere, ma non c’è quasi più fattore campo, è una competizione incredibile e difficile per tutti. Noi inseguiamo l’obiettivo di raggiungere i playoff, ma sarà battaglia per tutta la competizione. Noi abbiamo vinto qui e quando si batte il Real Madrid nella sua casa è sempre fatto prestigoso. A loro mancavano giocatori importanti come Llull e Fernandez, a noi Shields e Micov. Quando loro hanno perso il povero Randolph per infortunio hanno vinto sempre”.

Ufficio Stampa Olimpia Milano