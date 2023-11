Ettore Messina: “Pangos fuori per scelta tecnica, siamo sul mercato. Nel finale decisivo Mike James con giocate fantastiche”

Ettore Messina ha commentato così la sconfitta dell’Olimpia Milano contro l’AS Monaco:

“E’ stato un passo avanti sul piano dell’atteggiamento, della coesione, abbiamo pagato qualche errore ma anche la partita giocata appena due sere fa a differenza del nostro avversario. Abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare, poi nel finale sono state decisive alcune giocate fantastiche di Mike James. Ma credo che sia importante aver fatto un passo avanti. Continueremo a lavorare e ci prepareremo a fare meglio la prossima settimana contro Valencia e nelle gare successive. Il quintetto grande, con Mirotic da 3, è stato usato poco perché loro hanno giocato diversamente, a tratti avevano Blossomgame da 4. Cercherò di usare tutte le opzioni ovviamente. Noi sappiano che il 20 luglio, a squadra virtualmente finita, si è manifestata l’opportunità di prendere un giocatore di altissimo livello come Mirotic. Su spinta del nostro proprietario l’abbiamo preso. A quel punto, abbiamo dovuto fargli posto com’è naturale che sia. Se giocasse solo da 4 dovrei togliere tanti minuti a giocatori che ci danno sempre molto come Melli e Voigtmann. Se giocasse solo da 3 lo metterei in difficoltà perché avrebbe un vantaggio fisico ma giocherebbe sempre in un ruolo al quale è meno abituato. Così, cerchiamo di adattarci e di usare tutte le opzioni possibili. Chiaramente, i problemi che abbiamo avuto in fase di costruzione del gioco e l’assenza di Billy Baron non ci stanno aiutando”.

Sulla regia, Kevin Pangos e il mercato – “Pangos era fuori per scelta tecnica, poi vedremo in futuro. Siamo sul mercato perché ci siamo anche quando andiamo bene, ma è un mercato difficile. Un grande giocatore, che però è una guardia, Kendrick Nunn, è andato al Panathinaikos; altri due hanno firmato altrove; altri non stanno andando bene nelle proprie squadre di EuroLeague e potrebbero cambiare ma oggi non è possibile farlo. Questa è la situazione, che stiamo monitorando. Ma per me oggi è importante avere l’atteggiamento giusto, le mentalità giusta, poi ovviamente Maodo Lo deve entrare nella parte, Flaccadori deve trovare fiducia. Per ora cerchiamo di migliorare così già a partire dalla gara di campionato e poi con Valencia”.

Su Nicolò Melli – “Nel quarto quarto ha giocato davvero bene, sia in difesa che in attacco, su una spinta probabilmente emotiva. Farlo riposare sarebbe bello, ho provato con Pesaro e ovviamente non è stata la scelta giusta. Non ho voluto che venisse in panchina, perché temevo che, se le cose non fossero andate bene, alla fine l’avrei fatto giocare come successe l’anno passato a Napoli. Tenendolo fuori non ho corso questo rischio. Ma l’abbiamo pagato. Proveremo a gestirlo, con i preparatori atletici, provando magari a togliergli minuti con Kamagate che sta andando bene e anche con Caruso.”

Comunicato Olimpia Milano