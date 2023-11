Ettore Messina: “Partita completa, ottenuto tanto da tutti. Valencia aveva out 2 giocatori importanti, noi sappiamo bene cosa significhi..”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria su Valencia: “Dobbiamo riconoscere che a Valencia mancavano due giocatori importanti e noi sappiamo bene cosa significhi giocare senza giocatori importanti. Però abbiamo giocato una partita completa, con tanta energia, una difesa di alto livello per tutti i 40 minuti. Siamo partiti aggressivi, Mirotic ha segnato a rimbalzo, ha segnato dentro, ha segnato fuori, abbiamo mosso bene la palla. Poi la spinta ulteriore ce l’ha data il secondo quintetto. Tutti hanno contribuito e questo è un segnale molto incoraggiante. Aggiungo che si sono alternati bene Maodo Lo e Diego Flaccadori. Diego ha spinto bene la palla in campo aperto, Maodo ha letto bene le situazioni a difesa schierata. Ci sono stati anche i primi punti in EuroLeague di Giordano Bortolani e questo è un altro aspetto positivo della nostra gara. Nelle ultime tre partite abbiamo difeso bene, credo sia dovuto alla capacità di avere sempre quintetti equilibrati in campo. Non abbiamo mai tutti buoni difensori, ma dobbiamo avere equilibrio. Poythress ci ha dato tanta energia e Tonut ha avuto una bellissima settimana. Ha tirato con convinzione e questo è fondamentale per un giocatore che in difesa offre sempre molto. In più mi sembra che vada in campo con fiducia, tranquillo. Ovviamente non avremmo mai immaginato di vincere con questo scarto in una serata in cui Shavon Shields non ha segnato, ma ha difeso, ha mosso la palla e siamo stati lo stesso al top. Questo mi è piaciuto molto“.

Comunicato Olimpia Milano