Ettore Messina: “Pensare di vincerne sei di fila adesso non è realistico. Noi adesso pensiamo soprattutto a vincere la Lega italiana

Ettore Messina ha parlato in sala stampa nel post partita di EuroLega tra Real Madrid e Olimpia Milano:

“Hanno vinto una partita equilibrata, quindi complimenti al Real Madrid. Credo che sia stata una buona partita ma per vincere qui devi farne una molto, molto buona e invece abbiano nel finale abbiamo commesso qualche errore al tiro, uno di comunicazione in difesa che ha lasciato a Tavares un canestro facile. Ma stiamo migliorando e dopo tutto quello che abbiamo passato in questa stagione venire qui ed essere competitivi rappresenta un segnale importante. Speriamo di recuperare presto Shields e Hall. Complimenti a loro e a Sergio Rodriguez: gli auguro il meglio per questo finale di stagione. Noi adesso pensiamo soprattutto a vincere la Lega italiana. Per noi è importante. Abbiamo avuto tanti problemi nella prima parte di stagione e abbiamo sofferto tanto, ma adesso stiamo meglio, abbiamo recuperato Pangos e aggiunto Napier che ci ha dato il playmaking di cui avevamo necessità. Pensare di vincerne sei di fila adesso non è realistico, come ho detto altre volte, ma quello che dobbiamo fare è giocare sei buone partite a cominciare dalle due della prossima settimana, ma sapendo che domenica ne abbiamo una importante in Italia. La mentalità vincente i giocatori ce l’hanno perché sono persone che hanno vinto tutto e questa squadra ha vinto Coppa Italia e scudetto un anno fa. Oggi davanti al Sig. Armani e al Presidente Dell’Orco abbiamo giocato fino in fondo a Madrid. Ed è una cosa importante”.