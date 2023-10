Ettore Messina: “Real Madrid ha talento e un roster tremendo. Noi bene prima parte, poi mancata energia fisica e mentale”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Madrid: “Bravi loro. Hanno giocato una partita completa. Noi abbiamo fatto molto bene nella prima parte ma non abbiamo avuto l’energia fisica e mentale per mantenere quel livello di rendimento. Alla fine del terzo quarto siamo tornati a meno sei ed eravamo in partita ma la sensazione è che stessimo giocando la partita che volevano loro mentre nel primo tempo era stato il contrario e solo i grandi canestri di Llull hanno permesso al Real Madrid di chiudere alla pari. Nel finale del primo tempo abbiamo certamente commesso alcuni errori che abbiamo pagato a caro prezzo, ma penso che il momento decisivo della partita sia stato all’inizio del terzo quarto. Li è quando loro hanno imposto la loro partita. Comunque mi tengo il ne primo tempo e la consapevolezza di dove dobbiamo lavorare. Loro in questo momento sono una squadra che gioca con incredibile fiducia. Sono consapevoli della loro forza e giocano con la convinzione di chi sa che vincerà la gara. Questo abbinato al talento che hanno e il roster che hanno, praticamente possono cambiare chiunque senza risentirne, diventa una combinazione tremenda da arginare”.

Comunicato Olimpia Milano