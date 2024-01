Ettore Messina: “Sforzo fisico enorme dopo la settimana durissima. Mai facile contro l’Alba Berlino”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria sull’Alba Berlino: “Per vincere è stato necessario uno sforzo fisico enorme da parte dei giocatori, dopo una settimana durissima, dopo la gara di domenica a Trento. Giocare contro l’Alba non è mai facile, perché è squadra che gioca leggero, tira sempre con buone percentuali, per cui devi avere pazienza, difendere, controllare i rimbalzi. Nel secondo tempo il nostro livello difensivo è cresciuto notevolmente e in attacco abbiamo creato spaziature migliori segnando 45 punti. Melli ha sostenuto la squadra fin dal primo possesso, poi è facile pensare alla prova di Flaccadori e al suo secondo tempo. Infine, Devon Hall è stato eccezionale. Nelle ultime partite lo è stato sempre, per decisioni, energia, difesa e punti. Credo che stia beneficiando della presenza accanto a lui di due portatori di palla, che gli permettono di giocare con minor pressione, di tirare con più calma, di dedicarsi alla difesa. Lo stiamo facendo di più con Napier e Flaccadori ma anche Bortolani che è un altro giocatore che può creare dal palleggio”.

Comunicato Olimpia Milano