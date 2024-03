Ettore Messina: “Vittoria importante contro una squadra candidata al titolo. Grande coesione davanti ai nostri proprietari e tifosi”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Monaco: “E’ stata una vittoria importante contro una squadra forte, una candidata alle Final Four e alla vittoria finale, per cui mi complimento con i ragazzi. Abbiamo mostrato grande coesione davanti ai nostri proprietari e davanti ai tifosi che sono venuti qui e ci hanno dimostrato quella fiducia che noi adesso dobbiamo meritare, costruendo su questa vittoria. Nel basket devi difendere e noi l’abbiamo fatto, siamo andati bene a rimbalzo contro una squadra molto atletica e solida, abbiamo distribuito 22 assist il che testimonia quanto fossimo disponibili a passarci la palla. E’ significativo. Abbiamo perso sette palloni, pochi contro una squadra così atletica e aggressiva in difesa. Quando loro sono rientrati nel quarto periodo, abbiamo continuato a difendere. Loro erano rientrati tirando tantissimi tiri liberi perché riuscivano ad andare in area continuamente. Poi siamo riusciti a tenerli un po’ più distanti, forzandoli a tirare da fuori. Quando tiri da fuori qualche volta segni e altre volte no”.