In Europa inizia a muoversi il mercato, oggi diamo un’occhiata soprattutto all’Eurolega.

In casa CSKA Mosca, rinnovo biennale per Johannes Voigtmann mentre non è stata esercitata l’opzione su Janis Strelnieks, ai margini della rotazioni in questa stagione. I russi sono pronti ad affondare il colpo per Pierria Henry attualmente al Baskonia: il play giocherà forse le Olimpiadi con la Nigeria, ma probabilmente deciderà il suo futuro prima di partire per Tokyo. Su di lui c’è l’interessamento anche di alcune franchigie NBA, ma dovrebbe quasi certamente volare nella capitale russa per vestire la maglia dei campioni di VTB League.

Olympiacos molto attivo sul mercato: dopo il playmaker Thomas Walkup, arriverà il centrone Moustapha Fall dall’ASVEL, per lui accordo 1+1 come aveva già anticipato il nostro Matteo Andreani. Pronto anche un pluriennale con Tyson Carter, dopo aver portato in finale di campionato greco il Lavrio.

Olympiacos update:

Moustapha Fall is a DONE DEAL. Last details for the french big man.

Olympiacos is also in advanced talks with Tyson Carter of Lavrio BC for a long-term contract. Deal expected soon.#Olympiacos #Basketball #Baloncesto #Transfers #EuroLeague #Ολυμπιακος — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 3, 2021

A proposito di squadre greche, Ioannis Papapetrou è seguito da almeno tre società, più il Panathinaikos che proverà a tenerlo: su di lui ci sono Real Madrid ed Anadolu Efes che hanno già fatto offerte, ma anche il Fenerbahce segue con decisione. Si è fatto da parte, invece, lo Zenit San Pietroburgo.

Incredibile l’accordo del Barcelona con il centro turco Sertac Sanli, fresco campione di Eurolega. Firmerà un biennale da due milioni di euro: da capire se Davies resterà.

Infine la situazione Valencia, appena eliminata in semifinale di Liga ACB dal Real. Senza la massima competizione europea, lascerà sia coach Ponsarnau sia Derrick Williams e Nikola Kalinic. Per l’insider spagnolo Chema de Lucas è quasi fatta per l’arrivo di Dimitrijevic, giocatore ammirato finora con la maglia di Badalona.