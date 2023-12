EuroCup, 10ª giornata: Gran Canaria continua a dominare, Paris che vittoria con 110 punti! Quante vittorie in trasferta

Continuano a vincere e convincere in EuroCup sia Paris che Gran Canaria, unica imbattuta della competizione. 110 punti segnati per i francesi sempre più candidati al trofeo che darebbe la possibilità di giocare in EuroLeague. Domina Gran Canaria che batte nettamente l’Aris, ancora a punteggio pieno. Vincono in trasferta Prometey, Badalona, Buducnost, Hapoel Tel-Aviv e JL Bourg in un turno in cui mantengono il fattore casa solo Ankara e Gran Canaria.

RISULTATI:

TURK TELEKOM ANKARA – CLUJ-NAPOCA 95-84 (Palmer 24, Wallace 15, Patrick 15, Stipanovic 15)

HAMBURG – PROMETEY 83-97 (Christmas 16, Meisner 16, Balvin 15, March 14)

SLASK WROCLAW – JL BOURG 63-72 (Miletic 20, Gravett 14, Mike 16, Morgan 12)

REYER VENEZIA – LONDON LIONS

BC WOLVES – PARIS BASKETBALL 79-110 (Juskevicius 15, Miniotas 10, Hifi 24, Shorts 24)

BESIKTAS – JOVENTUT BADALONA 81-85 (Mathews 28, Needham 22, Feliz 21, Andrews 11)

LIETKABELIS – BUDUCNOST 81-83 (Orelik 21, Sirvydis 21, Jones 18, Ferrell 14)

CEDEVITA OLIMPIJA – HAPOEL TEL-AVIV 80-95 (Blazic 21, Matkovic 19, Hoard 17, Angola 15)

TRENTO – ULM

GRAN CANARIA – ARIS 93-65 (Prkacin 13, Lammers 11, Toliopoulos 18, De Sousa 10)

Classifica EuroCup.