EuroCup, 11ª giornata: Núñez gioca da MVP, Ulm batte Gran Canaria. Colpaccio Hamburg a Londra, OK Hapoel e Joventut

Emozioni in questo turno di EuroCup. Cade per la prima volta Gran Canaria in una grande partita in Germania che vede trionfare Ulm dopo 45 minuti di gioco. Grande protagonista Núñez, sempre più decisivo per i tedeschi. Colpaccio di Hamburg che batte London in un incredibile testa coda di questa EuroCup. Importantissima vittoria anche per Turk Telekom Ankara che batte il Buducnost sul suo campo nettamente.

RISULTATI:

BC WOLVES – HAPOEL TEL-AVIV 81-89 (Mekowulu 14, Thurman 14, Hoard 20, Angola 18)

CLUJ-NAPOCA – SLASK WROCLAW 80-76 (Stipanovic 19, Patrick 12, Miletic 16, Golebiowski 13)

ARIS – LIETKABELIS 69-60 (Harrell 18, Toliopoulos 16, Sirvydis 16, Varnas 12)

RATIOPHARM ULM – GRAN CANARIA 103-99 DTS (Figueroa 19, Núñez 17, Brussino 13, Bassas 12)

PARIS – REYER VENEZIA

PROMETEY – BESIKTAS 89-70 (Balvin 17, Odiase 16, Mitchell 18, Needham 11)

JL BOURG – TRENTO

BUDUCNOST – TURK TELEKOM ANKARA 73-96 (Wright 23, Popovic 15, Wallace 22, Palmer 17)

JOVENTUT BADALONA – CEDEVITA OLIMPIJA 83-81 (Andrews 14, Busquets 13, Stewart 20, Matkovic 15)

LONDON LIONS – HAMBURG 81-83 (Olaseni 24, Dekker 14, Durham 15, Dziewa 15)

