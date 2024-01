EuroCup, 14ª giornata: Colpaccio London contro l’Hapoel! Continua a dominare Paris, vittorie per Buducnost e Gran Canaria

Altra giornata di EuroCup agli archivi. Vince e continua a dominare Paris, sulle ali di un Shorts MVP. Colpaccio di London che vince nel neutro di Belgrado contro l’Hapoel Tel Aviv in una sfida ad alto punteggio. Vittorie importanti per BC Wolves, Cluj-Napoca e Buducnost in chiave lotta Playoffs. No problem per Joventut Badalona e Gran Canaria.

RISULTATI:

BC WOLVES – CEDEVITA OLIMPIJA 91-89 (Sulaimon 23, Kariniauskas 15, Matkovic 21, Cobbs 15)

HAPOEL TEL-AVIV – LONDON LIONS 96-100 (Munford 24, Alexander 17, Nwaba 17, Morgan 15)

CLUJ-NAPOCA – ARIS 90-74 (Cate 18, Jones 17, De Sousa 14, Stark 13)

LIETKABELIS – GRAN CANARIA 84-92 (Sirvydis 31, Orelik 11, Happ 23, Brussino 16)

TURK TELEKOM – ANKARA

BUDUCNOST – JL BOURG 78-74 (Wright 16, Makoundou 12, Lewis 13, Morgan 13)

HAMBURG – JOVENTUT BADALONA 90-96 (King 17, Durham 16, Tomic 21, Andrews 19)

REYER VENEZIA – BESIKTAS

PARIS – PROMETEY 93-72 (Shorts 18, Ward 18, Odiase 14, Lypovyy 11)

Classifica EuroCup