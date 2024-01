EuroCup, 15ª giornata: Colpaccio Turk Telekom a Gran Canaria! Fondamentale vittoria per Badalona. OK Parigi e Prometey

Giornata in cui non mancano le sorprese in EuroCup. La più grande è il Turk Telekom Ankara, in grado di espugnare la capolista Gran Canaria e vincere con merito grazie ad una super prestazione di squadra, trascinata da Saybir e Palmer. Preziosa vittoria, che equilibria ancor di più il girone A, quella della Penya a Londra in cui Feliz è decisivo nel finale, dove si spegne sul finale la rimonta dei padroni di casa. Paris continua a viaggiare fortissimo, vincendo sul neutro di Riga contro un Hapoel Tel-Aviv che concede 104 punti ai francesi di un super TJ Shorts da 20+10. Vincono nettamente Prometey e JL Bourg mentre soffre, ed ha bisogno di un overtime, il Besiktas per vincere a Amburgo. Exploit dei rumeni del Cluj-Napoca in casa di un Ulm che spreca una doppia cifra di vantaggio. Finale palpitante a Salonicco dove è un tap-in schiacciato di Gallinat a risolvere un finale punto a punto che vede prevalere l’Aris.

RISULTATI:

TRENTO – SLASK WROCLAW

PROMETEY – BC WOLVES 91-64 (March 16, Lypovyy 13, Taylor 18, Brooks 14)

CEDEVITA OLIMPIJA – REYER VENEZIA

HAPOEL TEL-AVIV – PARIS 86-104 (Wells 20, Ginat 14, Shorts 20, Malcolm 15)

ARIS – BUDUCNOST 76-75 (Toliopoulos 20, Gallinat 14, Wright 14, Ferrell 13)

HAMBURG – BESIKTAS 83-94 DTS (Christmas 22, Hughes 18, Mathews 22, Delgado 17)

JL BOURG – LIETKABELIS 104-71 (Risacher 22, Salash 16, Popovic 19, Sirvydis 15)

ULM – CLUJ-NAPOCA 81-85 (Figueroa 17, Nunez 15, Patrick 27, Jones 12)

LONDON LIONS – JOVENTUT BADALONA 80-82 (Morgan 20, Nwaba 14, Brodziansky 14, Cook 13)

GRAN CANARIA – TURK TELEKOM 73-83 (Brussino 18, Happ 13, Saybir 19, Palmer 18)

Classifica aggiornata di EuroCup.