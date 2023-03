EuroCup, 15ª giornata: Venezia viaggia a doppia velocità. Una brutta Brescia è battuta nel derby di coppa

Nuova sconfitta per la Germani Brescia, che viene dominata e battuta con facilità dalla Reyer Venezia. Gara subito indirizzata dai lagunari, che nonostante le rimonte anche riuscite dei viaggianti, prendono il largo a cavallo tra secondo e terzo quarto e trovano la vittoria che mancava da qualche settimana in campo europeo. La Reyer senza Bramos e con Spissu fermo in panchina si affida alla difesa e alla fisicità per avere ragione di una Brescia indecifrabile, alla ricerca di sè stessa e che offre una delle peggiori prove stagionali sui due lati del campo. venezia domina a partire dalla difesa, con il pitturato controllato dalla coppia Watt-Willis (22-16), assoluti protagonisti. Mai in ritmo Brescia, mentre i locali controllano la gara anche quando i lombardi si riavvicinano nel secondo quarto. Disastrosa prova difensiva per la Leonessa, che tira malissimo dal campo e dimostra di avere le idee poco chiare di fronte a una difesa fisica ed organizzata. Venezia vince di gruppo e prova a tirarsi fuori da un periodo complicato, cosa che dovrà fare presto anche Brescia.

Quintetto Venezia: Granger, Moraschini, Parks, Willis, Watt

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase

Gara che parte in salita per Brescia, con la Leonessa che segna slo 2 punti nei primi 5′ di gioco, fatti di scarse idee in attacco. Venezia invece gira bene soprattutto grazie ai suoi lunghi Watt e Willis, che spingono Venezia fino al +13 (15-2 al 6′). Magro mette in campo i suoi giocatori migliori e la Leonessa riparte in attacco con Petrucelli protagonista di un break 14-6 con cui i lombardi tornano a contatto (21-16). La Reyer mantiene comunque la testa della gara alla prima sirena (25-21).

Cresce la fiducia per Brescia ma è Venezia che torna sul +8 in apertura di secondo periodo con il canestro di Brooks. Gabriel si sblocca dall’arco e ispira un parziale 8-0 in cui anche Della Valle è protagonista, con la Germani che completa la rimonta, impattando a quota 30 al 15′. Venezia non cede tuttavia la leadership e si aggrappa a De Nicolao e alla propria difesa per rimettere margine tra sè e i viaggianti, che faticano a segnare e scivolano ancora a -13 all’intervallo, massimo vantaggio fin qui (47-34).

Watt apre con una schiacciata la ripresa, per il +15 locale. Brescia in difficoltà, soprattutto in difesa, subisce anche la tripla di Willis che vale il +18 veneto. Partita indirizzata per i lagunari, ai quali non resta che controllare il punteggio: Venezia tocca anche il +25 qualche possesso dopo con la schiacciata di Parks che fa esplodere il Taliercio (61-36). Brescia prova a reagire ma le percentuali dal campo restano molto basse e Magro continua a tenere in panchina i suoi migliori a al 30′ è sotto di 27 lunghezze (75-48).

Bomba di Ray per il +30 Venezia in apertura di ultimo quarto (80-50). Gara ampiamente finita, che procede solo per regolamento fino alla sirena finale, con gli oro-granata che ritoccano il massimo vantaggio a 31 lunghezze. Gara che si spegne sul punteggio di 90-64.

Umana Reyer Venezia vs Germani Brescia 90-64 (25-21; 47-34; 75-48)

Venezia: Parks 9, Ray 9, Moraschini 10, De Nicolao 9, Granger 5, Chillo 0, Brooks 4, Willis 16, Chapelli 0, Tessitori 22, Tessitori 6, Spissu n.e. All: Spahija

Brescia: Gabriel 5, Massinburg 6, Nikolic 0, Della Valle 14, Petrucelli 12, Cobbins 2, Odiase 8, Burns 5, Laquintana 2, Cournooh 6, Moss 0, Akele 4. All: Magro

MVP Basketinside: Mitchell Watt