EuroCup, 16ª giornata: Gran Canaria batte Turk Telekom Ankara e sigilla il primo posto. Ok Badalona e Prometey

Si avvia al termine la Regular Season di EuroCup, dove sono sempre più chiare le gerarchie. Nel gruppo A vincono le due pretendenti al primo posto, Joventut Badalona e Prometey, abbastanza agevolmente. Ulm regola Cedevita con una super prestazione di Caboclo e Zugic e del giovane spagnolo Nunez. Gran Canaria vince il big match contro Turk Telekom e sigilla il primo posto a meno di clamorosi suicidi in vista dei tremendi Playoffs in cui ogni partita sarà “secca”. Promitheas corsaro a Londra, OK Paris e Hapoel Tel-Aviv.

GRUPPO A:

JOVENTUT BADALONA – CLUJ NAPOCA 104-81 (Parra 18, Tomic 15, Jones 16, Richard 15)

GERMANI BRESCIA – LIETKABELIS 65-74 (Petrucelli 17, Nikolic 11, Popovic 11, Orelik 10)

RATIOPHARM ULM – CEDEVITA OLIMPIJA 97-85 (Caboclo 26, Zugic 21, Dragic 24, Ferrell 18)

PROMETEY – JL BOURG 96-82 (Stephens 28, Clavell 18, Palmer 17, Floyd 15)

FRUTTI EXTRA BURSASPOR – REYER VENEZIA 73-89 (Bitim 23, Auguste 16, Bramos 24, Granger 18)

GRUPPO B:

HAPOEL TEL AVIV – HAMBURG TOWERS 91-85 (Brown 21, Munford 21, Childs 19, Samar 18)

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – BUDUCNOST VOLI PODGORICA 79-76 (Flaccadori 16, Grazulis 14, Bell-Haynes 24, Green 18).

PARIS BASKETBALL – SLASK WROCLAW 89-85 (Evans 18, Wallace 17, Dziewa 21, Pusica 21)

GRAN CANARIA – TURK TELEKOM ANKARA 89-79 (Shurna 20, Bassas 15, Grant 23, Jones 20)

LONDON LIONS – PROMITHEAS PATRAS 89-93 (Zubcic 24, Dekker 19, Cowan 26, Kulboka 14)

