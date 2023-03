EuroCup, 18ª giornata: Prometey e Gran Canaria vincono i rispettivi gironi. Playoffs per Venezia e Brescia, out Trento

Termina la Regular Season in EuroCup. Quasi tutti i verdetti erano già stati assegnati e le squadre aspettavano solo di sapere le proprie avversarie nei temibili Playoffs che saranno partite secche, vinci o torni a casa. Entrambe le italiane giocheranno in trasferta con due partite molto insidiose. La Reyer Venezia volerà a Tel Aviv per sfidare l’Hapoel mentre la Germani Brescia giocherà in Turchia contro il Turk Telekom Ankara. Qui di seguito accoppiamenti Playoffs e risultati dell’ultima giornata di Regular Season.

EuroCup Eightfinals:



Prometey – Hamburg

Gran Canaria – Bursaspor

Joventut Badalona- London Lions

Turk Telekom Ankara – Germani Brescia

Hapoel Tel Aviv – Reyer Venezia

Ulm – Buducnost

Promitheas Patras – JL Bourg

GRUPPO A:

BURSASPOR – BRESCIA 86-76 (Bitim 24, Needham 18, Massinburg 25, Petrucelli 15)

PROMETEY – REYER VENEZIA 93-76 (Clavell 25, Balvin 14, Granger 17, Tessitori 17)

RATIOPHARM ULM – CLUJ-NAPOCA 91-71 (Paul 16, Matheus 14, Meindl 12, Stipanovic 12)

JOVENTUT BADALONA – LIETKABELIS 81-60 (Guy 13, Kraag 12, Popovic 13, Orelik 11)

CEDEVITA OLIMPIJA – JL BOURG 75-88 (Matkovic 28, Muric 15, Palmer 22, Pelos 20)

GRUPPO B:

HAPOEL TEL-AVIV – PROMITHEAS 108-69 (Hoard 23, Ginat 18, Thomasson 16, Kulboka 14)

PARIS BASKETBALL – LONDON LIONS 85-96 (Wallace 22, Begarin 18, Zubcic 24, Nelson 17)

TURK TELEKOM ANKARA – BUDUCNOST 77-72 (Taylor 18, Bouteille 17, Lazic 16, Bell-Haynes 14)

TRENTO – SLASK WROCLAW 72-61 (Conti 15, Grazulis 15, Kolenda 14, Dziewa 10)

GRAN CANARIA – HAMBURG 86-73 (Brussino 15, Shurna 9, Samar 17, Childs 10)