BKT EuroCup, 1ª giornata: Besiktas, che colpo a Badalona! A valanga Hapoel Tel-Aviv, Prometey e Paris

Prima giornata di EuroCup agli archivi. Colpaccio del Besiktas che espugna Badalona nel finale e batte la Joventut col duo Arslan-Durmaz. Dominio Hapoel Tel-Aviv, Paris e Prometey che vincono agilmente in casa con larghi scarti. Gran Canaria rovina la festa del ritorno in coppa dell’Aris vincendo in Grecia con Slaughter e Brussino sugli scudi.

RISULTATI:

HAPOEL TEL-AVIV – CEDEVITA OLIMPIJA 100-73 (Munford 21, Ginat 18, Cobbs 15, Blazic 13)

ULM – TRENTO 80-70 (Dakota 18, Williams 13, Alviti 15, Grazulis 14)

PARIS BASKETBALL – BC WOLVES 105-78 (Shorts 20, Malcolm 16, Sulaimon 15, Zukauskas 14)

CLUJ-NAPOCA – TURK TELEKOM ANKARA 80-71 (Guzman 14, Jones 14, Wallace 18, Ulubay 12)

PROMETEY – HAMBURG 97-77 (Keene 19, Bobrov 11, Durham 15, Hughes 11)

ARIS – GRAN CANARIA 66-82 (Gallinat 22, Harrell 10, Slaughter 21, Brussino 16)

BUDUCNOST – LIETKABELIS 76-65 (Williams 13, Wright 13, Maldunas 16, Orelik 14)

JOVENTUT BADALONA – BESIKTAS 62-63 (Andrews 10, Kraag 9, Arslan 13, Durmaz 10)

LONDON LIONS – REYER VENEZIA 76-69 (Grantham 23, Olaseni 10, Tessitori 16, Simms 10)

