EuroCup, 1ªgiornata – Top 16: Marco Belinelli show! Virtus subito con le marce alte

La Virtus Bologna ricomincia da dove aveva lasciato in EuroCup, vincendo e portando il record ad 11-0. Marco Belinelli grande protagonista di giornata per il club bolognese. Whitehead autore di una super partita per il colpaccio Mornar Bar a Gran Canaria. Imbarcata pesante subita dalla Dolomiti Energia Trento a Belgrado contro il Partizan.

GRUPPO E:

Unicaja Malaga – Joventut Badalona 86-95

Nanterre 92 – AS Monaco 65-93

GRUPPO F:

Lokomotiv Kuban Krasnodar – Boulogne Metropolitans 79-83

Partizan Belgrado – Dolomiti Energia Trento 71-43

GRUPPO G:

Buducnost Voli Podgorica – JL Bourg En Bresse 108-80

Virtus Segafredo Bologna – Cedevita Olimpija Ljubljana 90-76

GRUPPO H:

Morabanc Andorra – Unics Kazan 66-73

Herbalife Gran Canaria – Mornar Bar 100-102.