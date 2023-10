EuroCup 1°turno: il palinsesto di Sky Sport

Su Sky sta per partire l’edizione 2023/2024 della “BKT EuroCup” maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, da seguire anchein streaming su NOW.

Sul parquet del Vecchio Continente ci saranno anche due formazioni italiane, Dolomiti Energia Trento e Umana Reyer Venezia.

Nuovo il format che accompagnerà questa edizione, con la prima fase divisa in due gironi da dieci squadre ciascuno, cui faranno seguito i playoff, ai quali accederanno le prime sei di ogni gruppo, ma con la prima e la seconda classificata direttamente qualificate ai quarti di finale.

I playoff partiranno con gli ottavi di finale, che vedranno in campo le formazioni che si sono piazzate dal terzo al sesto posto nella fase a gironi. Quarti e ottavi con partite secche, mentre le semifinali e la finale quest’anno si giocheranno al meglio delle tre partite

Si parte, dunque, con la prima fase, la Regular Season, con Venezia inserita nel gruppo A, Trento nel girone B. Durante questa fase, Sky trasmetterà in diretta le partite delle due italiane e non mancheranno gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24.

Il primo incontro in onda sarà quello della Dolomiti Energia Trento, in trasferta domani in Germania, alla Ratiopharm Arena, contro i padroni di casa dell’ULM. Diretta alle ore 19.30 su Sky Sport Max e NOW.

Fuori casa anche l’Umana Reyer Venezia, che mercoledì andrà a far visita agli inglesi London Lions sul parquet della Copperbox Arena. Match live alle 20.30, sempre su Sky Sport Max e NOW.

Nella passata edizione il trofeo è stato vinto dagli spagnoli del Gran Canaria di Las Palmas.

Oltre alla BKT EuroCup, su Sky e in streaming su NOW anche la Turkish Airlines Euroleague, al via giovedì 6 ottobre, con due club italiani iscritti, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna.

Basket: “BKT EUROCUP” 2023/2024

Regular Season – Round 1

live su Sky e in streaming su NOW

Martedì 3 ottobre

ore 19.30 Ratiopharm Ulm-Dolomiti Energia Trento Sky Sport Max e NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

Mercoledì 4 ottobre

ore 20.30 London Lions-Umana Reyer Venezia Sky Sport Max e NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Matteo Soragna)