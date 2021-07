EuroCup che ha reso ufficiali i sorteggi dei gironi, in cui sono presenti le italiane Virtus Segafredo Bologna, Reyer Venezia e Aquila Basket Trento.

La Dolomiti Energia giocherà nel gruppo A, mentre Umana e Segafredo sono state inserite nel B. La regular season inizierà il 20 ottobre e terminerà il 14 aprile 2022.

EuroCup

The competition will begin on October 20, 2021 and will end on April 14, 2022.

These are the complete groups, Virtus Segafredo Bologna has been inserted in Group B:

Group A

Morabanc Andorra

Lokomotiv Kuban Krasnodar

Joventut Badalona

Partizan Nis Belgrado

Lietkabelis Panevėžys

Dolomiti Energia Trento

Boulogne Metropolitane 92

Turk Telekom Ankara

Hamburg Towers

Slask Wroclaw

Group B

Valencia Basket

Promitheas Patrasso

Herbalife Gran Canaria

Buducnost Voli Podgorica

Virtus Segafredo Bologna

Cedevita Olimpija Ljubljana

JL Bourg En Bresse

Ratiopharm Ulm

Extra Fruits Bursaspor

Umana Reyer Venezia